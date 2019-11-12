СПЧ оценит соразмерность обвинений фигурантам дела о беспорядках в Москве

Валерий Фадеев уже ознакомился с тем, какие деяния инкриминируются некоторым участникам летних протестов.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на заседании 13 ноября оценит соразмерность обвинений фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках в Москве. Членов СПЧ решил созвать председатель совета Валерий Фадеев.

Он уже ознакомился с деталями обвинений, предъявленных некоторым участникам летних протестов в столице.

— У меня уже есть определённая собственная позиция по некоторым обвинениям. Эти вопросы мы уже обсуждали и с некоторыми членами СПЧ. Считаю необходимым созвать постоянную комиссию СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности, где мы вместе рассмотрим материалы и оценим соразмерность обвинений содеянному, — заявил Фадеев.

На заседание будут приглашены лучшие правоведы, входящие в состав совета.

В столице 27 июля и 3 августа этого года прошли не согласованные с городскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы. После протестов 27 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей, были арестованы 15 человек.