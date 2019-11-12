Курсант тюменского военного училища умер от менингита

Молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии, врачи боролись за его жизнь несколько часов.

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова скончался от менингита. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения области.

Молодой человек поступил в ОКБ № 2 утром 8 ноября. Он уже был в крайне тяжёлом состоянии. Медики быстро взяли анализы и провели диагностику.

— Необходимое лечение проводилось в условиях реанимации, но, к сожалению, несмотря на усилия медицинских работников, пациент скончался через несколько часов, — заявили в департаменте и уточнили, что у молодого человека был менингококковый менингит.

Поскольку инфекция передаётся воздушно-капельным путём, в профилактических целях 21 курсант был переведён в инфекционную больницу из медицинского отделения. У молодых людей различные диагнозы, включая ОРВИ и ангину. Кроме того, больница провела вакцинацию всех контактных лиц и профилактическую антибиотикотерапию.

Ранее Лайф рассказывал, как распространяется менингококковая инфекция и как с ней бороться.