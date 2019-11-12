Вакарчук назвал три варианта развития конфликта в Донбассе

По мнению депутата, один из них может привести к потере суверенитета и независимости Украины.

Депутат Верховной рады, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук назвал три возможных варианта разрешения конфликта в Донбассе. Эфир программы с политиком был опубликован на ютуб-канале ICTV.

Первый вариант — начать военную операцию и одержать в ней победу. Вакарчук признал, что сейчас это вряд ли возможно, что Генштаб и армия должны быть готовы к этому.

Второй вариант подразумевает выполнение минских соглашений. Такой сценарий, по мнению депутата, может привести к потере суверенитета Украины.

Третий вариант — это постепенное усиление армии и экономики. Шоумен считает, что это поможет вернуть Донбасс Киеву дипломатическим или иным путём. Именно этот сценарий Вакарчук считает наиболее реалистичным.

Ранее партия депутата заявила о том, что Украине необходимо выйти из минских соглашений для укрепления собственных позиций. В "Голосе" объяснили такую необходимость невозможностью ведения конструктивного диалога с Россией.