Песков прокомментировал идею пускать россиян в Интернет по паспорту

Введение в России обязательной регистрации по паспорту для входа в Интернет привело бы к нарушению прав граждан. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова.

— Конечно станет [цензурой], конечно нарушает [права], — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее СМИ сообщили, что предложение об обязательной регистрации по паспорту в Сети было направлено и в Госдуму, и в Совфед.

Сам Дмитрий Песков неоднократно говорил, что и в Кремле, и в правительстве выступают за свободу Интернета.