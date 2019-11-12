Песков прокомментировал идею пускать россиян в Интернет по паспорту

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Введение в России обязательной регистрации по паспорту для входа в Интернет привело бы к нарушению прав граждан. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова.

— Конечно станет [цензурой], конечно нарушает [права], — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее СМИ сообщили, что предложение об обязательной регистрации по паспорту в Сети было направлено и в Госдуму, и в Совфед.

Сам Дмитрий Песков неоднократно говорил, что и в Кремле, и в правительстве выступают за свободу Интернета.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Алёна  Темирчиева
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