В уральском институте МЧС массово отравились студенты

В Екатеринбурге у студентов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС выявили кишечную инфекцию. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве рассказали изданию РИА "Новости", что 13 человек отравились, у них лёгкая степень болезни. Решается вопрос о госпитализации. Пока студенты находятся в лазарете.
Специалисты Роспотребнадзора работают в институте и выясняют, где находится источник заразы.
Ранее Лайф сообщал, что стала известна причина массового отравления школьников на Кубани.
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