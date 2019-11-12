В уральском институте МЧС массово отравились студенты

Специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования, чтобы выявить источник заразы.

В Екатеринбурге у студентов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС выявили кишечную инфекцию. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали изданию РИА "Новости", что 13 человек отравились, у них лёгкая степень болезни. Решается вопрос о госпитализации. Пока студенты находятся в лазарете.

Специалисты Роспотребнадзора работают в институте и выясняют, где находится источник заразы.

Ранее Лайф сообщал, что стала известна причина массового отравления школьников на Кубани.