Сбербанк решил попробовать доставлять карты на дом и брать за это 500 рублей

Заказать продукт можно будет на сайте кредитной организации или через мобильный банк.

Сбербанк вслед за некоторыми другими российскими банками запустит сервис доставки карт клиентам на дом. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Уже сейчас кредитная организация в тестовом режиме доставляет перевыпущенные банковские карты. Пилотный проект работает в ряде регионов. Услуга платная, в Москве она стоит 500 рублей. По словам собеседника издания, с декабря можно будет заказать на дом не только перевыпущенные, но и новые карты Сбербанка.

Отмечается, что в следующем месяце услуга стартует в пилотном режиме, а в первом полугодии 2020 года начнёт работать в полном объёме. Во время тестового периода доставку новых карт можно будет оформить на сайте или через мобильный банк. Таким образом, верификация клиента будет происходить дистанционно. Будет ли новая услуга платной, пока не известно.

Отметим, что доставка банковских карт по всей стране уже есть в "Альфа-банке", "Открытии", "Тинькофф-банке", "Райффайзенбанке" и других, а ВТБ запустил сервис в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в очередной раз снизил ставки по базовой линейке рублёвых вкладов.