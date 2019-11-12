Боец ММА усмирила агрессивную ненавистницу Трампа — видео

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Женщина оскорбляла сторонников действующего президента и даже напала на одного из них.

Во время празднования Дня ветеранов в Портленде девушка — боец ММА применила свои навыки, чтобы успокоить агрессивную протестующую. Видео инцидента опубликовано в твиттер-аккаунте @MikeWeaponized.

Женщина оскорбляла поддерживающих президента США Дональда Трампа, после чего набросилась на одного из них. Боец Тара Лароса, используя свои навыки, повалила протестующую на землю и постаралась её усмирить, не нанеся ни одного удара агрессивной сопернице.

Тара Лароса — чемпион в легчайшем весе в Bodog Fight. Свою профессиональную карьеру она начала в 2002 году. На счету Тары 22 победы. Девушка также становилась многократным призёром турниров по грэпплингу.

А 10 ноября в Алабаме мужчина проткнул ножом надувную фигуру Трампа в подгузниках. Американца не устроила такая форма протеста против действующего президента США. Однако организаторы заявили, что продолжат сопротивление, несмотря на недовольства.

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