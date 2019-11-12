На Украине возбудили два уголовных дела против телеведущего Соловьёва

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Владимир Соловьёв. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что против российского ведущего Владимира Соловьёва на Украине возбудили два уголовных дела. Нардеп также утверждает, что дело было заведено якобы с его подачи.

Пришёл ответ из Службы безопасности Украины на моё заявление <...> Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых ведется следственными отделами в Мариуполе и Северодонецке, — пишет Гончаренко в своём фейсбуке.

Украинский нардеп решил таким образом "наказать" Соловьёва за высказывания относительно "территориальной целостности" Незалежной.

Ранее Соловьёв упрекал президента Украины Владимира Зеленского в лицемерном поведении. Как отмечал телеведущий, лидер Незалежной говорил о мире в ДНР, в то время как войска Украины вели обстрел Донбасса.

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