Известный юморист Татарстана Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП

В Татарстане известный в республике юморист Ильяс Хасанов скончался в больнице, не приходя в сознание после ДТП. У него остались жена и четырёхлетняя дочь.

— К сожалению, скончался, не приходя в сознание, — передаёт РИА "Новости" сообщение источника, знакомого с ситуацией.

ДТП произошло восьмого ноября в 23:10 на 924-м километре автодороги Москва — Уфа. Иномарка, в которой находились игроки КВН, врезалась в КамАЗ и загорелась. В аварии скончалась на месте основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Трагедия произошла в день рождения местной лиги КВН.