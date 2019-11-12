На российских дорогах могут появиться предупреждения о камерах-треногах

А применение знаков "Главная дорога" и "Уступите дорогу" на прямоугольных щитах жёлто-зелёного цвета могут запретить.

К 2020 году на российских дорогах может появиться новый знак, а требования к некоторым из старых могут измениться. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на поправки к правилам, которые разработал институт РосдорНИИ по заказу Росавтодора.

Согласно документу, который находится на последней стадии утверждения, водителей будут предупреждать о переносных камерах-треногах с помощью мобильных табличек "Фотовидеофиксация" на жёлтом фоне. Знаки "Главная дорога", "Конец главной дороги", "Уступите дорогу" и "Движение без остановки запрещено" нельзя будет применять на прямоугольных щитах жёлто-зелёного цвета. Комбинировать несколько знаков на одном поле по новым правилам будет разрешено.

Ранее сообщалось, что в обществе "Синие ведёрки" предложили обозначить средства видео- и фотофиксации не только на карте, но и на дорогах.