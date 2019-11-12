Опубликовано видео ракетных ударов боевиков по Израилю

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Террористы начали обстрелы страны после уничтожения израильскими ВВС лидера группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.

Территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны палестинских боевиков после уничтожения одного из их лидеров в секторе Газа. Под ударами прежде всего оказались южный и центральный районы страны. Жители Израиля публикуют многочисленные видео летящих ракет и работы систем ПВО.

Большинство ракет террористов были успешно перехвачены системой ПВО "Железный купол". Они были сбиты ещё в воздухе на безопасном расстоянии от людей и инфраструктуры.

Однако несколько ракет всё же преодолели системы ПВО. Одна из них упала на автомобильную трассу около населённого пункта Сдот-Негев. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Об угрозе ракетной атаки боевиков людей в городах предупредили сирены. Жители пережидали обстрелы в бомбоубежищах.

По данным Сил обороны Израиля, из сектора Газа было запущено не менее 50 ракет, порядка 20 из них перехватил "Железный купол".

Территория Израиля подвергалась обстрелу со стороны боевиков также в начале ноября.

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