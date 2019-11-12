Опубликовано видео ракетных ударов боевиков по Израилю

Террористы начали обстрелы страны после уничтожения израильскими ВВС лидера группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.

Территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны палестинских боевиков после уничтожения одного из их лидеров в секторе Газа. Под ударами прежде всего оказались южный и центральный районы страны. Жители Израиля публикуют многочисленные видео летящих ракет и работы систем ПВО.

Large rocket fired from the southern part of Gaza City just now pic.twitter.com/koC1BFStTs — Trey Yingst (@TreyYingst) November 12, 2019

Большинство ракет террористов были успешно перехвачены системой ПВО "Железный купол". Они были сбиты ещё в воздухе на безопасном расстоянии от людей и инфраструктуры.

תיעוד מן היירוטים בשמי שדרות

(צילום: יקיר לוי) pic.twitter.com/UoYBr80nAk — גלצ (@GLZRadio) November 12, 2019

Однако несколько ракет всё же преодолели системы ПВО. Одна из них упала на автомобильную трассу около населённого пункта Сдот-Негев. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Об угрозе ракетной атаки боевиков людей в городах предупредили сирены. Жители пережидали обстрелы в бомбоубежищах.

WATCH: At least 50 rockets were fired from #Gaza to #Israel this morning. Rocket sirens were heard in Tel Aviv.



Millions of Israelis were under attack today. Tell the world! pic.twitter.com/4USi4Szwcv — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) November 12, 2019

По данным Сил обороны Израиля, из сектора Газа было запущено не менее 50 ракет, порядка 20 из них перехватил "Железный купол".

Территория Израиля подвергалась обстрелу со стороны боевиков также в начале ноября.