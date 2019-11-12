Опубликовано видео ракетных ударов боевиков по Израилю

Территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны палестинских боевиков после уничтожения одного из их лидеров в секторе Газа. Под ударами прежде всего оказались южный и центральный районы страны. Жители Израиля публикуют многочисленные видео летящих ракет и работы систем ПВО.
Large rocket fired from the southern part of Gaza City just now pic.twitter.com/koC1BFStTs— Trey Yingst (@TreyYingst) November 12, 2019
Большинство ракет террористов были успешно перехвачены системой ПВО "Железный купол". Они были сбиты ещё в воздухе на безопасном расстоянии от людей и инфраструктуры.
תיעוד מן היירוטים בשמי שדרות— גלצ (@GLZRadio) November 12, 2019
(צילום: יקיר לוי) pic.twitter.com/UoYBr80nAk
Однако несколько ракет всё же преодолели системы ПВО. Одна из них упала на автомобильную трассу около населённого пункта Сдот-Негев. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.
Rocket impact, Sdot Negev #Israel— NEWS ALERTS (@MajorAlertsNow) November 12, 2019
🇮🇱🚨pic.twitter.com/6Xet3ByUK1
Об угрозе ракетной атаки боевиков людей в городах предупредили сирены. Жители пережидали обстрелы в бомбоубежищах.
WATCH: At least 50 rockets were fired from #Gaza to #Israel this morning. Rocket sirens were heard in Tel Aviv.— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) November 12, 2019
Millions of Israelis were under attack today. Tell the world! pic.twitter.com/4USi4Szwcv
По данным Сил обороны Израиля, из сектора Газа было запущено не менее 50 ракет, порядка 20 из них перехватил "Железный купол".
Территория Израиля подвергалась обстрелу со стороны боевиков также в начале ноября.
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