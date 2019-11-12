В центре Москвы задержали юношу со взрывчаткой "мать Сатаны"

19-летний Дмитрий заявил, что носит с собой 44 грамма трипероксида ацетона для личного пользования.

На улице Новый Арбат в центре Москвы задержали молодого человека с самодельной взрывчаткой в кармане. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл 9 ноября.

Сотрудники полиции остановили 19-летнего Дмитрия Хрусталёва в районе Арбата и хотели оштрафовать за распитие алкоголя. Во время досмотра в кармане куртки москвича нашли полиэтиленовый пакет со взрывчаткой. Задержанный признался, что незаконно купил около 44 граммов трипероксида ацетона и носил его с собой "для личного пользования".

Трипероксид ацетона, известный под названием "мать Сатаны", обладает примерно такой же взрывной силой, как тротил. Взрывчатое вещество чувствительно к нагреванию и удару и может воспламеняться под действием открытого пламени и электрического разряда.

Ранее сообщалось о задержании в Новороссийске бывшего майора милиции с четырьмя килограммами тротила.