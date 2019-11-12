Медведев в шутку посоветовал россиянам сделать прививку от вируса Эбола

Поводом для этого стало посещение отечественного центра вирусологии, где создали этот препарат.

На совещании о развитии генетических технологий в РФ глава правительства Дмитрий Медведев в шутку предложил получить вакцину от вируса Эбола тем, кто не успел сделать прививку от гриппа, сообщает ТАСС.

— Мы находимся на территории нашего известного центра "Вектор", так что тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола, причём уже настоящую, российскую, качественную, — отметил премьер-министр.

Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", находящийся в Новосибирске, занимается разработкой и производством вакцин от различных вирусов, в том числе и от лихорадки Эбола.

Поводом для шутки, вероятно, стало совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства, которое состоялось накануне. Глава государства сообщил, что получил прививку от гриппа, и порекомендовал последовать его примеру министрам, которые ещё не привились.