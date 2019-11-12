Медведев в шутку посоветовал россиянам сделать прививку от вируса Эбола

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Дмитрий Медведев. Фото © instagram/government_rf

Поводом для этого стало посещение отечественного центра вирусологии, где создали этот препарат.

На совещании о развитии генетических технологий в РФ глава правительства Дмитрий Медведев в шутку предложил получить вакцину от вируса Эбола тем, кто не успел сделать прививку от гриппа, сообщает ТАСС.

Мы находимся на территории нашего известного центра "Вектор", так что тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола, причём уже настоящую, российскую, качественную, — отметил премьер-министр.

Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", находящийся в Новосибирске, занимается разработкой и производством вакцин от различных вирусов, в том числе и от лихорадки Эбола.

Поводом для шутки, вероятно, стало совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства, которое состоялось накануне. Глава государства сообщил, что получил прививку от гриппа, и порекомендовал последовать его примеру министрам, которые ещё не привились.

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