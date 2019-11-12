Учёные выяснили, зачем человеку икота

Этот рефлекс — один из важнейших элементов развития головного мозга у новорождённых, но взрослым он оказался не нужен.

Икота запускает волну мозговых сигналов, которая помогает ребёнку научиться регулировать своё дыхание. К такому выводу пришли учёные из Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Neurophysiology.

— Деятельность, вызванная икотой, может помочь мозгу ребёнка научиться контролировать дыхательные мышцы, чтобы в конечном итоге можно было управлять дыханием, перемещая диафрагму вверх и вниз, — утверждает руководитель исследования Лоренцо Фабрици (Lorenzo Fabrizi).

Исследование основывалось на сканировании мозга новорождённых детей — как доношенных, так и недоношенных — сроком от 30 до 42 недель со дня зачатия. Мозговую деятельность испытуемых отслеживали с помощью электроэнцефалографии. Оказалось, что каждый раз, когда ребёнок икал, в мозге возникали нейронные волны, связанные с сокращением диафрагмы.

Специалисты также отметили, что икота у человека начинает проявляться ещё в утробе матери (в возрасте девяти недель беременности). Таким образом, она является одним из самых ранних установленных видов физиологической активности, сохранившейся после рождения. Но если младенец с помощью икоты учится дышать, то во взрослом возрасте польза этого рефлекса остаётся под вопросом.

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