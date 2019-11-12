Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе начальной школы

Россияне должны обращать внимание на близость к дому и отзывчивость учителя при выборе начальной школы. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

— Для маленького школьника важно, чтобы школа была недалеко. Второе — смотрите на педагога. Не всегда лучше школа, которая входит в топ. Важно, чтобы учитель был добрый, чтобы любил детей, чтобы мог разговаривать с родителями, мог сориентировать, — пояснил Кравцов.

Уже после начальной школы надо обращать внимание на контакт учителя с родителями и с учеником, подытожил руководитель ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору школьной формы, призвав обращать внимание на одежду из натуральных материалов.