Могила Георгия Вицина в Москве превратилась в свалку цветов

Руководство Ваганьковского кладбища уже год ищет родственников погибшего. На ограде могилы даже повесили табличку с соответствующим текстом.

Могила советского и российского актёра Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище только внешне кажется утопающей в цветах. На самом деле за ней давно не ухаживали. Свежих цветов на ней не найти — все искусственные и перекочевали с других могил, сообщает ИА Nation News.

Из-за того что на последнее пристанище Георгия Вицина постоянно сваливают цветы с других захоронений, оно постепенно превращается в свалку. Администрация кладбища уже год ищет родственников погибшего. На месте захоронения Вицина даже повесили табличку с призывом для родных актёра обратиться к руководству кладбища.

Ранее Лайф сообщал, что Зюганов назвал идею о захоронении Ленина плевком в душу.