В Китае для доставки товаров на 11.11 задействовали высокоскоростные поезда

Также быстрее получить заветные покупки пользователи смогли благодаря предзаказам.

Стартовавшая 11 ноября крупнейшая в мире распродажа товаров, которая в Китае посвящена Дню холостяка, бьёт рекорды по обороту и количеству скупаемых товаров. Также четвёртый год подряд власти Китая задействовали высокоскоростной поезд Fuxing для доставки товаров покупателей, сообщает портал Asia Times.

Отмечается, что использование поезда, движущегося со скоростью 650 км/ч, было призвано уменьшить нагрузку на весь прочий общественный транспорт, а также сократить время ожидания покупок. Ведь абсолютное большинство товаров приобретено онлайн. Поезда будут задействованы лишь в самый напряжённый период распродаж — с 11 по 20 ноября.

Согласно прошлогодним данным, всего за пять дней с момента начала Дня холостяка Государственная почта Китая доставила более полутора миллиардов посылок и бандеролей. В текущем году этот объём приближается к двум миллиардам, сообщает телеканал CGTN.

По китайским законам, все поставляемые грузы должны пройти проверку на безопасность. Самые продвинутые покупатели использовали платформы электронной коммерции для предварительных покупок. Таким образом продавцы смогли оформить доставку до официального старта распродаж.

Как ранее сообщал Лайф, владелец китайской площадки Aliexpress — компания Alibaba Group — заработал 38,4 миллиарда долларов в день распродаж 11 ноября (11.11).

Напомним, для российских покупателей китайские продавцы также готовят нововведения — заказы с AliExpress можно будет забирать в "Пятёрочке".