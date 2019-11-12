В Подмосковье открылся молодёжный форум "Вектор спасения"

Для участников мероприятия проводятся лекции и семинары в том числе по работе при обрушении зданий, оказании первой помощи.

Студенты-спасатели со всей страны съехались на Всероссийский молодёжный образовательный форум "Вектор спасения", который проходит в Одинцовском районе Подмосковья 11–17 ноября. В этом году в масштабных учениях принимают участие студенты из Германии.

На открытии форума присутствовало руководство Всероссийского студенческого корпуса спасателей, директор Департамента гражданской обороны и защиты населения генерал-лейтенант Олег Мануйло, советник руководителя Росмолодёжи Сергей Степанов. Приветствие участникам мероприятия направил глава МЧС России Евгений Зиничев.

— "Вектор спасения", свидетельствующий о готовности молодого поколения к безвозмездному оказанию помощи, запомнится содержательными лекциями и интересными встречами, будет способствовать повышению практических навыков и послужит развитию всего добровольческого движения в РФ, — отметил министр в обращении к студентам-спасателям.

Участники форума уже приступили к теоретическим занятиям. Для студентов и добровольцев проводятся лекции и семинары по следующим темам: аварийно-спасательные работы при обрушении зданий и сооружений, первая помощь по международным стандартам, применение высотного снаряжения в зоне обрушений и другие.

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