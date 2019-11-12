Сердючка рассказала Лайфу о своём "приступе" на съёмках шоу: Это всё враньё!

Украинский таблоид утверждал, что певца "обкололи препаратами" из-за плохого самочувствия.

Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, прокомментировал Лайфу сообщения СМИ о том, что ему стало плохо на съёмках новогоднего шоу. Артист отмечает, что все эти слухи — ерунда и враньё.

— Не читайте ерунды, я вас прошу! Это просто пишут для того, чтобы заходили на их страницу, видимо. Это всё вранье, всё в порядке. У меня там была небольшая проблема, защемление нерва перед съёмками, и вот это начали писать. Не обращайте внимания! Всё в порядке, — заявил Данилко Лайфу.

Ранее украинский таблоид сообщил, что артисту стало плохо на съёмках новогоднего шоу: он был бледный, его постоянно бросало в пот. По данным СМИ, это было связано с перенесённой блокадой сердца, из-за чего нарушился сердечный ритм.