В Новой Москве объявился "кислотный маньяк"

От действий неизвестного пострадала 63-летняя женщина — у неё ожоги первой степени.

Жители города Московский пожаловались на вандала, который поливает домофоны и ручки дверей подъездов серной кислотой. Подробности Лайфу рассказала председатель совета дома, дверь которой подверглась "кислотной атаке", Ирина Громут.

По её словам, вечером 10 ноября консьержка заметила на камерах видеонаблюдения бородатого мужчину с бутылкой. У 63-летней женщины даже не возникло подозрений, что в ёмкости может быть кислота — подумала, что внутри вода или сок.

— Она пошла за ним, чтоб спугнуть, он быстро ушёл. Начинает возвращаться, нажимает кнопку — она не работает, потом в руке просто начала плавиться. Начала трогать рукой, пошла взяла тряпку, потёрла, но всё равно не работала кнопка, потом вышли люди из подъезда. Она помыла руки, они начали жечься и опухать, сразу позвонила мне. Мы вызвали скорую, полицию и МЧС. Они сразу не поняли, что это. Но скорая сразу сказала, что это кислота, — говорит Громут.

Врачи сделали укол пострадавшей пенсионерке и сразу обработали ей руки. У женщины ожоги первой степени, терапевт приходит к ней делать перевязку. Тем временем местные жители гадают о причинах "атаки" и может ли она повториться. Некоторые утверждают, что "кислотный маньяк", как его прозвали местные жители, живёт в хостеле неподалёку. Злоумышленника разыскивают, чтобы привлечь за вандализм, но пока поиски результатов не принесли.

Ранее Лайф рассказывал, что девушка из Москвы пригласила бывшего бойфренда на свидание и облила кислотой.