Лавров пошутил о "подготовке" России к выборам в США: Мы решим эту проблему

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил, отвечая на вопрос, как Россия готовится к президентским выборам в США в 2020 году.

— Мы решим проблему, не волнуйтесь, — в шутку сказал глава внешнеполитического ведомства во время второго Парижского форума мира.

К слову, Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в американские выборы 2016 года, победителем которых вышел Дональд Трамп. В России же говорили, что все эти утверждения голословны. Сам глава Белого дома отмечал, что обвинения в адрес России "самая большая ложь, которую когда-либо говорили американцам".