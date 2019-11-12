В Сочи проходит финал турнира по футболу среди дворовых команд "Уличный красава"

За день до этого юные спортсмены получили возможность понаблюдать за тренировкой сборной России.

В Сочи на Центральном стадионе им. Славы Метревели проходит финал всероссийского турнира по футболу среди дворовых команд "Уличный красава", который проводит "Молодёжка ОНФ". В этом году на финишную прямую акции вышло 22 коллектива.

За день до старта финальных игр юные футболисты побывали на открытой тренировке сборной России.

— Эмоции зашкаливают. Встретиться со своими кумирами — это всегда непередаваемые ощущения, — поделился впечатлениями участник турнира Иван Солодов.

— Конечно, мы сами были такие, когда приходили на тренировки профессиональных команд или тренировки сборной. И нам приятно, что приходят и поддерживают, — отметил Сослан Джанаев, вратарь сборной России по футболу.

В финале всероссийского турнира собрались лучшие футболисты дворовых команд со всей России. Ребята из Ямало-Ненецкого автономного округа добирались до Сочи неделю. Спортсмены признались, что им приходилось выходить на поле даже при температуре в –28.