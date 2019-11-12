Глава Рособрнадзора сбежал от журналистов Лайфа после вопроса о доценте-убийце

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов не стал комментировать ситуацию с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который признался в убийстве своей аспирантки — 24-летней Анастасии. Услышав вопрос журналистов, руководитель ведомства сбежал.

— Как вы прокомментируете ситуацию относительно доцента, которого обвиняют в убийстве? — спросила наша корреспондентка у Кравцова, однако после этих слов руководитель Рособрнадзора пошёл в сторону выхода.

Напомним, девятого ноября доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Позднее в его квартире нашли другие части расчленённого тела 24-летней аспирантки. В ходе допроса Соколов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Во время суда после избрания меры пресечения у историка случилась истерика. Его отправили в СИЗО на два месяца.