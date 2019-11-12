Прямая трансляция: "Русские витязи" на новейших истребителях

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Четыре новейших истребителя Су-35С поступили на вооружение эскадрильи пилотажной группы "Русские витязи". Первые полёты экипажей сверхманёвренных самолётов — в прямой трансляции Лайфа.

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