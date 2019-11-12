КамАЗ протаранил продуктовый магазин в Москве — видео

Самосвал КамАЗ сегодня ночью протаранил вход в продуктовый магазин на Варшавском шоссе в Москве. Удар был такой силы, что один из жильцов многоэтажки подумал, что дом рушится.
— Я чуть с кровати не упал... Лежу на кровати, смотрю сериал. Такой грохот, я подумал, что дом рушится, — говорит мужчина на видео.
На кадрах видно, что этот КамАЗ передвигался не сам — его буксировал другой грузовик. В результате происшествия никто не пострадал. Однако невольному участнику ДТП — дому — потребуется как минимум косметический ремонт.
Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Солнечногорске пьяный водитель без прав протаранил здание продуктового магазина.
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