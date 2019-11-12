Ставропольская учительница закрыла собой детей от вооружённого наркомана

Мария Ивановна получила лёгкие травмы. По счастливой случайности мимо проезжал полицейский.

Учительница младших классов из школы № 3 в городе Нефтекумске в одиночку отбила детей у вооружённого ножом мужчины. О поступке Марии Аксакаловой рассказал её сын, активист Владимир Кайванов.

Педагог возвращалась с работы и увидела школьников, которым угрожает ножом взрослый мужчина. Он вёл себя неадекватно, явно находясь под действием какого-то вещества. Женщина встала между детьми и злоумышленником и крикнула, чтобы ребята убегали. По данным КП, мужчина двинулся на Марию Ивановну и уже загнал её в тупик, когда происходящее заметил проезжавший мимо инспектор ДПС. Преступника задержали, учительница отделалась парой царапин.

— Учитель начальных классов против бандита — 1:0! А вы говорите, в школе ничему не учат?! Горжусь тобой, всегда знал, что ты готова жизнь отдать ради детей... А про своих я вообще молчу, — написал мужчина в "Инстаграме".

А в Бурятии ранее военнослужащий спас четверых человек, в том числе двоих детей, из горящего дома.