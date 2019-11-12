В России за 10 лет резко снизилась младенческая смертность

Это связывают с появлением в стране множества специализированных медицинских центров.

Минздрав РФ опубликовал доклад министра Вероники Скворцовой, согласно которому в России за последние десять лет снизилась материнская и младенческая смертность на 56% и 40% соответственно.

— Создано 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения, что позволило снизить материнскую и младенческую смертность, — говорится в документе.

Из доклада следует, что с 2008 года более чем в два раза снизилась смертность от инсульта и на 18% — от инфаркта миокарда. Это стало возможным благодаря работе большого количества ангионеврологических, кардиологических, сосудистых центров и травмоцентров.

Также в докладе отмечается, что благодаря развитию комплексной профилактики в два раза снизилась заболеваемость туберкулёзом.

Ранее глава Минздрава рассказала, сколько россиян сделали прививку от гриппа.