Instagram начал тестировать убийцу TikTok

В Instagram появилась новая функция, которая делает американскую соцсеть очень похожей на популярное подростковое приложение TikTok.

Апдейт прошёл в разделе "Истории": там появился новый режим записи видео — Reels. Он позволяет создавать 15-секундные клипы, в которые можно добавлять музыку, AR-маски и другие эффекты. Под популярные видео также вывели новый раздел Top Reels.

Робби Штейн, директор по управлению продуктами в Instagram, рассказал изданию TechCrunch, что уважает TikTok за популяризацию коротких музыкальных видео в Интернете. Но в то же время он считает формат контента аля TikTok универсальным, то есть способным прижиться и в других соцсетях. Как отметил TechCrunch, примерно то же самое говорил основатель Instagram Кевин Систром о Snapchat незадолго до того, как позаимствовал у конкурентов формат "Истории".

Reels уже работает в версиях Instagram для iOS и Android. Правда, пока только в Бразилии. Как пояснил Робби Штейн, они решили начать именно с этого региона, поскольку бразильцы очень любят музыку и танцы, а также не помешаны на китайском TikTok.