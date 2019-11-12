Лайф публикует видео пожара, уничтожившего 13 комплексов видеофиксации

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Огонь пожарные потушили быстро, но фургоны со спецоборудованием уже вряд ли получится восстановить.

В распоряжении Лайфа оказалось видео пожара на автостоянке в подмосковном посёлке Дружба, уничтожившего 13 мобильных комплексов видеофиксации на базе автомобилей Ford Transit. Информация о горящих фургонах поступила в МЧС в 02:35 ночи, в 3:09 открытый огонь был ликвидирован.

<p>Фото © LIFE</p>

Каким образом загорелись сразу 13 автомобилей, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее Лайф публиковал видео страшного пожара в гостинице "Мирная обитель" на набережной реки Волги в Ивановской области.

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