Лайф публикует видео пожара, уничтожившего 13 комплексов видеофиксации

В распоряжении Лайфа оказалось видео пожара на автостоянке в подмосковном посёлке Дружба, уничтожившего 13 мобильных комплексов видеофиксации на базе автомобилей Ford Transit. Информация о горящих фургонах поступила в МЧС в 02:35 ночи, в 3:09 открытый огонь был ликвидирован.
Каким образом загорелись сразу 13 автомобилей, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее Лайф публиковал видео страшного пожара в гостинице "Мирная обитель" на набережной реки Волги в Ивановской области.
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