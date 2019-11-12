Госдума в первом чтении одобрила отмену "банковского роуминга"

Изменения призваны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан.

Законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между клиентами из разных регионов страны прошёл первое чтение в Госдуме. Документ должен обеспечить свободу перемещения средств на финансовом рынке страны, обеспечить развитие безналичных платежей, а ко всему прочему, мотивировать банки к оптимизации своих бизнес-процессов.

Предполагается, что нововведение устранит межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации по сравнению с внутрирегиональными переводами.

Тем временем стало известно, сколько россиян уже полностью отказались от наличных. Согласно опросу, таковых — всего два процента. А четверть граждан, наоборот, не используют безналичные средства оплаты.

Кроме того, аналитики выяснили, что россияне всё чаще отказываются от коллекционирования банковских карт в пользу одной.