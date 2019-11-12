Общественница призвала отреагировать на выходку Панина с привязыванием дочери

Использование детей для хайпа чревато тем, что у них могут "сформироваться неправильные ценности".

На методы воспитания актёра Алексея Панина должны обратить внимание социальные службы. Приковывать к батарее ради наказания или лайков в соцсетях — это не способ общения с ребёнком. Об этом Лайфу заявила директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова, комментируя очередное скандальное видео от актёра.

— Я считаю, что надо реагировать, потому что это всё говорит о том, что там интересы ребёнка в принципе не ставятся во главу угла, ставятся какие-то собственные интересы. Поэтому тут необходимо какое-то расследование провести. Вопрос только в том, что у нас инструментов профессиональных нет, — отметила Марова.

Общественница считает, что Панину не следовало бы использовать детей в целях пиара, ведь это может разрушить их психологически.

— Девочке и так досталось по жизни, начиная с момента, как её от матери забрали. И если продолжать в том же духе, то можно сформировать у неё непонятные ценности. Этот хайп становится выше всего в жизни. Это какие-то не очень конструктивные родительские установки, — добавила она.

Как выходки Панина могут сказаться на его дочерях, ранее Лайфу рассказал психиатр.