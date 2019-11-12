В Прикамье дом пенсионерки сковывает лёд, а местные власти занимаются отписками

В администрации района заявляют, что "ситуация не такая страшная" и пожилая женщина уже даже может дойти до туалета.

Жительница посёлка Всеволодо-Вильва Пермского края вынуждена в свои 75 лет заниматься колкой льда, чтобы передвигаться по собственному участку и просто входить в дом. Как рассказала Лайфу дочь пенсионерки Алла Ширинкина, окрестности на протяжении многих лет периодически затапливает. Пенсионерка обращалась за помощью к местным властям, но там утверждают, что единственный способ решить проблемы — сделать углубление дна местной реки, на что у района денег нет.

— Вода пошла уже в дом. Сейчас это всё застыло, и ей, чтобы открыть дверь, приходится просто постоянно держать её открытой. Льдом эта дверь была забаррикадирована, она в другие двери выходила. Сейчас растаяло, она отклонила дверь. Ходить стало невозможно. Я обратилась в приёмную губернатора, там уже отправили по инстанциям. Мы уже просто бессильны. По бумагам там всё хорошо, а по факту там скользко, ходить невозможно и нельзя пользоваться участком. Она так и ходит, долбит этот лёд, чтобы как-то передвигаться. Ей 75 лет уже. Там как каток большой залитый. Воде просто некуда деться, — рассказала Алла Ширинкина.

Пенсионерке на помощь приходят соседи — приносят продукты и дрова.

— Туалет тоже на улице. У нас канализация, но сейчас она не работает, поэтому мама вынуждена мыть всё в тазике, чтобы потом сливать в ведро и в ведре выносить на улицу. Иначе воде некуда деваться, вся яма заполнена, — добавила дочь пенсионерки.

Представитель Администрации Александровского муниципального района заверила Лайф, что ситуация под контролем, уровень воды якобы спал, а проблема женщины будет рассматриваться в конце месяца на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— Там есть лёд, но, получается, не в тех местах, где ходит эта женщина. В настоящий момент я сама выезжала на эту территорию вместе с депутатом по этому округу. Депутат помогла ей убрать эту наледь по тропинкам, по которым она ходит. Сейчас тротуары очищены от наледи, чтобы пройти элементарно в туалет. В принципе ситуация не такая страшная, как её обрисовывают, — заявила чиновница.

Ранее Лайф рассказывал о пенсионерке из Нижегородской области, которая сама отремонтировала дорогу.