Савченко написала манифест Зеленскому: Не будь лохом!

Комментируя возможность снятия моратория на продажу земель иностранцам, экс-нардеп призвала главу государства "не тупить".

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Поводом для эмоционального "манифеста" стало заявление лидера Незалежной о том, что вопрос о продаже украинской земли иностранцам будет вынесен на референдум.

— Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины — обманут украинцев и Украину! Не будь лохом! — начала Савченко своё послание в "Фейсбуке".

В "манифесте" она расписала шаги, которые лидеру Незалежной советует предпринять. Их три: провести перепись населения, объявить общенациональный референдум о возможности украинцам иметь гражданство нескольких государств, устроить народное голосование по созданию банка или рынка земли.

— Если будет принят преступный закон о наихудших условиях рынка земли для украинцев и хороших условиях для иностранцев в первом чтении, то ко второму чтению его никто не исправит! Закон будет преступным против украинского народа! А нам, украинцам, свою украинскую землю у "хазарского каганата" и "ордынского ига" придётся отвоёвывать кровью, — заявила Савченко.

Она предупредила Зеленского о том, что бывают ошибки, которые исправляются ценой человеческих жизней. Закончила экс-нардеп послание призывом: "Не тупите, Владимир Александрович!".

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует на Украине на протяжении 14 лет. Вопрос не решался так долго, так как депутаты Рады не могли прийти к единому мнению. Звучали опасения, что иностранцы быстро скупят землю в стране, если открыть для них рынок. Зеленский решил вынести данный вопрос на референдум, заверив, что мораторий будет снят только с согласия украинцев.