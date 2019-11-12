Отец сбитого "пьяного мальчика" из Балашихи назвал фигурантов дела подонками

Мужчина считает, что управлявшая машиной Ольга Алисова получила слишком маленький срок за своё преступление.

Отец "пьяного мальчика", который погиб в ДТП в Балашихе, рассказал Лайфу, что продолжит добиваться новых судов для фигурантов дела Ольги Алисовой и судмедэксперта Михаила Клейменова. По его мнению, они получили незаслуженно мягкое наказание.

Сегодня стало известно, что сбившая "пьяного мальчика" Ольга Алисова, которая была осуждена на три года колонии-поселения, вышла на свободу.

— Мне хотелось бы, чтобы она ещё посидела. Слишком малый срок она получила. Они не должны расслабляться: ни Клейменов, ни Алисова. Мы будем целенаправленно биться с Клейменовым и со всеми остальными подонками, — сказал Роман Шимко.

Как и заявлял раньше, он намерен доказать, что Клейменов и Алисова были в сговоре.

Меж тем адвокат Шимко Виктория Данильченко отметила, что приговор Алисовой — три года в колонии-поселении и огромный штраф за моральный вред — всё-таки значимая мера наказания.

— Если же говорить о морально-этической стороне дела, то, на мой взгляд, вне зависимости от того, что происходит у тебя внутри, какие у тебя убеждения — есть человеческая жизнь, ты сама мать, у тебя у самой есть дети. Поэтому мне до сих пор непонятно, как можно было в последнем слове не извиниться, не принести соболезнования семье, а лишь сказать, что в соответствии с Конституцией РФ за детьми должны следить их родители и люди старшего возраста, — добавила специалист по семейному праву.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2017 года. 31-летняя Алисова на своём автомобиле сбила ребёнка во дворе многоэтажного дома, протащив несколько метров под машиной. Широкий резонанс дело получило из-за данных экспертизы, согласно которым ребёнок был якобы сильно пьян. Вывод о таком его состоянии сделал судмедэксперт Клейменов. Он получил десять месяцев исправительных работ за халатность.