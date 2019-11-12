Угрожавший отрезать голову прохожему нардеп пришёл в Раду в маске Джокера

Уже после заседания Илья Кива оставил подпись под снимком, где он в образе злодея, что "сегодня каждый немного "Джокер".

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива пришёл на заседание Верховной рады в маске Джокера. Причём некоторое время он сидел в накладке на лицо и только во время выступления другого нардепа — Сергея Рудыки — снял маску. Об этом сообщает Strana.ua.

Позже Кива опубликовал в своем фейсбуке фотографию, где он в образе суперзлодея. Снимок он подписал так: "Каждый из нас сегодня немного "Джокер".

Напомним, фильм "Джокер" был номинирован на 16 "Оскаров". Снял его режиссёр и сценарист Тодд Филлипс. Главную роль исполнил актёр Хоакин Феникс.

Что касается самого Кивы, то в начале ноября он угрожал обезглавить прохожего, который обратился к нему с вопросом.