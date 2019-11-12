Минздрав назвал регионы — лидеры по заболеваемости пневмонией

Меньше всего пациентов с воспалением лёгких зарегистрировали в Волгоградской области.

В России в прошлом году зафиксировано 514,4 случая пневмонии на 100 тысяч населения, что на 12% больше показателей 2017 года. Тогда на 100 тысяч населения приходилось 457,6 случая воспаления лёгких. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отчёт Минздрава.

Самой высокой заболеваемость пневмонией в 2018 году оказалась в Кировской области — 1199,2 случая на 100 тысяч населения. В пятёрку также попали Чукотский (1193,6) и Ненецкий (1006,9) автономные округи, а также Архангельская (953) и Тверская (917,5) области.

Меньше всего пациентов с воспалением лёгких регистрировали в Москве (214,4), Дагестане (237,9), Магаданской области (260,3), Северной Осетии (285,9) и Волгоградской области (333 случая на 100 тысяч населения).

Внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО Андрей Малявин считает, что заболеваемость пневмонией осталась на прежнем уровне, а рост показателей связан с улучшением диагностики.

— Это инфекционное заболевание, оно подвержено определённому колебанию. Вряд ли стали больше болеть, просто стали лучше диагностировать и стали больше внимания обращать на пневмонию. Это по-прежнему очень опасная болезнь. У лиц старше 60 лет летальность достигает 30%, даже больше, — говорит врач.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что в последние годы смертность и тяжёлые осложнения в результате гриппа снизились в 20 раз благодаря прививкам.