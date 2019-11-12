Додон объявил о новом политическом кризисе в Молдавии

Это связано с тем, что парламент страны объявил вотум недоверия правительству Санду.

Президент Молдавии Игорь Додон объявил, что в его стране установился новый политический кризис. По его словам, нужно срочно найти решение, пока всё это не переросло в экономический и социальный кризисы.

Так Додон отреагировал на тот факт, что парламент Молдавии объявил вотум недоверия правительству Майи Санду.

— Они намеренно спровоцировали падение всего кабмина и кризис в коалиции, чтобы отвлечь внимание от ошибочной политики в социальной и экономической сферах страны, — приводит слова Додона "Sputnik.Молдова".

Сегодня правительству Санду был объявлен вотум недоверия. За отставку кабмина проголосовало 63 депутата.