У бизнесмена украли более 600 тысяч рублей в элитном фитнес-клубе Белгорода

Потерей большой суммы денег обернулся поход в элитный фитнес-клуб в Белгороде для местного бизнесмена. По данным телеграм-канала "Белгород № 1", у владельца 16 компаний П. Иванова украли 610 тысяч рублей из ячейки для хранения личных вещей, пока мужчина тренировался в зале.
Отмечается, что преступление было совершено на выходных. Предприниматель обратился в полицию, ведётся розыск подозреваемых.
А ранее Лайф рассказывал о ЧП в мурманском фитнес-клубе. Там во время тренировки умер 51-летний спортсмен.
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