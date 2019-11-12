У бизнесмена украли более 600 тысяч рублей в элитном фитнес-клубе Белгорода

Неизвестный вскрыл ячейку для хранения личных вещей и унёс деньги предпринимателя.

Потерей большой суммы денег обернулся поход в элитный фитнес-клуб в Белгороде для местного бизнесмена. По данным телеграм-канала "Белгород № 1", у владельца 16 компаний П. Иванова украли 610 тысяч рублей из ячейки для хранения личных вещей, пока мужчина тренировался в зале.

Отмечается, что преступление было совершено на выходных. Предприниматель обратился в полицию, ведётся розыск подозреваемых.

А ранее Лайф рассказывал о ЧП в мурманском фитнес-клубе. Там во время тренировки умер 51-летний спортсмен.