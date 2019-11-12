Бывшая звезда "Дома-2" с мужем едва не погибли в жуткой аварии

Минивэн вылетел на огромной скорости на встречную полосу и врезался в автомобиль, в котором сидела пара.

Бывшая звезда "Дом-2" Анастасия Лисова и её будущий муж Михаил Шахиджанов едва не погибли в автокатастрофе в Кемеровской области. Авария произошла два года назад, но пара решила поделиться историей об этом только сейчас.

Михаил и Анастасия провели свой первый совместный Новый год на горнолыжном курорте Шерегеш. 3 января 2017 года пара вместе с друзьями ехала в Новосибирск. Тогда и произошла авария, перевернувшая их жизни.

— За эти дни выпало очень много снега. Сугробы высотой в метр лежали по обеим сторонам дороги. Друзья сидели впереди, мы сзади. Настя легла ко мне на колени и уснула. Вдруг впереди взрывается сугроб, и из-под него вылетает чёрный минивэн, который вынесло со встречки прямо на нашу полосу, и врезается в КамАЗ. На скорости 100–120 км/час мы влетаем в стоящий поперёк дороги чёрный Nissan, — рассказал в "Инстаграме" Михаил, которого цитирует "Дни.ру".

Мужчина попытался сделать всё возможное для спасения любимой женщины и себя — обхватил руками голову Анастасии, развернулся спиной к водительскому сиденью и вжался в него. Во время ДТП сработали все подушки безопасности, ни один из девяти человек не пострадал. По словам Михаила, даже приехавшие на место полицейские были шокированы.

Ранее сообщалось, что Анастасия Лисова сделала очередную пластическую операцию — нарастила нос с помощью рёберного хряща.