Похитительница брата и сестры рассказала Лайфу о бегстве от матери: Не выдержали

Девушка призналась, что они устали сидеть в домашней "тюрьме" с матерью в роли надзирательницы.

Лайф узнал новые подробности жуткой истории в городе Усть-Катаве, что под Челябинском. Там 20-летняя девушка, забрав с собой 15-летнего брата и 11-летнюю сестру, сбежала от матери Дины, которая устроила для них дома настоящую тюрьму. Оставшись одна, женщина вскоре была найдена мёртвой, дом горел.

Дарина Азизова, та самая "похитительница" младших детей, рассказала о причине своего поступка.

— Просто морально не выдержали постоянно сидеть дома и бояться, что мама поймает с телефоном, — призналась Дарина.

После смерти матери к детям приехала старшая дочь Дины от первого брака — 33-летняя Диляра. Женщина давно живёт в Набережных Челнах, у неё двое детей и муж. Когда-то Диляра отсидела семь лет за тяжкое преступление. По словам местных жителей, именно это событие резко поменяло методы воспитания многодетной Дины Азизовой.

Своих детей она держала под замком. Женщина не разрешала двум дочерям и сыну ходить в школу, общаться со сверстниками. Мать контролировала телефонные звонки и только при её присутствии дети могли пользоваться планшетом.

По словам 20-летней Дарины, она отучилась только в первом классе. После этого мать забрала документы из школы, а учителям сообщила, что увозит детей в Уфу. Когда девочка подросла, Дина Азизова говорила соседям, что её дочь учится в университете Санкт-Петербурга. Дети даже не появлялись у местных врачей. Медики видели самую младшую дочь, которой сейчас 11 лет, десять лет назад.

Теперь старшая Диляра намерена взять опеку над детьми и забрать семейный дом. Его семья Азизовых купила на материнский капитал. Во время пожара дом полностью выгорел изнутри. Тело матери нашли в сарае вскоре после бегства детей.