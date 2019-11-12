Минск не будет вводить мораторий на смертную казнь по требованию Брюсселя, поскольку этот вопрос может быть решён только путём референдума. Это прописано в Конституции Республики Беларусь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал требование Совета Европы отменить смертную казнь, чтобы принять республику в свои ряды. Политик заявил, что этот вопрос может быть решён только путём референдума. И Минск, по его словам, "двигается в этом направлении".

Отметим, что вопрос об отмене высшей меры наказания выносился на референдум в 1996 году. Тогда более 80% проголосовавших высказались за смертную казнь. И сегодня, по мнению Лукашенко, прозвучал бы тот же ответ.

— Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решён на референдуме, не изменилось. Встаёт вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдуме, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит, — приводит БелТА слова политика.

Со слов белорусского лидера, жертвовать общественным мнением в угоду политических преференций (а именно — статуса члена Совета Европы) он не спешит.

— Что касается Совета Европы и нашего членства, примете — спасибо, нет — потерпим, — добавил Лукашенко.

К слову, на днях жителя Белоруссии приговорили к казни за жестокое убийство восьмимесячной малышки. А сообщницу преступника, которая является матерью убитой девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы.

Всего за 2019 год в республике вынесли три смертных приговора.