Слона-убийцу по кличке бен Ладен поймали в Индии

Хоботастый "террорист" за месяц лишил жизни пять человек, в том числе трёх женщин.

В лесном массиве Ронгджули в индийском штате Ассам поймали слона- убийцу, который держал в страхе жителей близлежащих деревень в течение месяца. Животному даже дали имя в честь главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена.

Для поимки слона Департамент лесного хозяйства штата организовал специальную операцию. Власти решили изловить животное, поскольку местные жители из страха перед ним не хотели выходить из дома. Дело в том, что бен Ладен за октябрь убил пять человек. Среди погибших три женщины. После поимки слона представители лесного хозяйства сообщили о намерении передать животное в заповедник.

Ранее сообщалось, что слон убил в национальном парке Ливонде британского солдата.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.