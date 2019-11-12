Замглавы "Роскосмоса" признался, что ему запретили цитировать Маска

Первый заместитель главы "Роскосмоса" Юрий Урличич сообщил, что ему запрещают цитировать руководителя американской компании SpaceX Илона Маска. Такое заявление замглавы госкорпорации сделал во время сессии "Космические технологии для новой промышленной революции".

— Мне некоторые товарищи запрещают Маска цитировать... Кадры решают всё — это мы все помним, — приводит слова Урличича агентство ТАСС.

Далее он уточнил, что у вышеозвученной фразы есть продолжение, о котором не многие знают: "если это кадры, которые овладели новыми технологиями". Эта фраза стала ответом первого замглавы "Роскосмоса" на замечание декана факультета космических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Василия Сазонова, что Урличич слишком мало упоминал в своей презентации молодых российских специалистов.

Как писал Лайф, ранее в "Роскосмосе" сообщили о создании приложения с фотографиями Земли из космоса, где любой пользователь в режиме реального времени сможет получить доступ к изображению с космического аппарата.