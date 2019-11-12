Из живота россиянки с синдромом Рапунцель извлекли съеденные за 10 лет волосы

За время странной "диеты" в желудочно-кишечном тракте пациентки образовался ком размером 20 х 15 см.

Врачи в подмосковных Люберцах извлекли из желудка 30-летней пациентки с синдромом Рапунцель ком волос, которые скопились за последние десять лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

— Девушка ела волосы ещё со школы, но не придавала этому значения. В результате из волос образовался слепок желудка с консистенцией войлока размером 20 х 15 см, — рассказал врач-хирург, заведующий кафедрой экспериментальной и клинической хирургии Николай Матвеев.

Извлекали волосы из желудка страдающей трихофагией пациентки эндоскопическим методом — через небольшие проколы и разрез в косметически незначимой зоне. Операция прошла успешно, жительница Подмосковья чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Врачи предупредили, что навязчивое поедание волос может привести к летальному исходу при поздней диагностике. При обнаружении синдрома Рапунцель необходимо обращаться к психиатру для прохождения лечения.

Ранее сообщалось, что врачи томской больницы извлекли из желудка 16-летней девушки ком волос весом 500 граммов.