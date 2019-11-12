В селе под Омском построили детскую горку из земли с кладбища

Местные жительницы рассказали про венки и столбы от оградок, торчащие из-под насыпи.

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На стадионе "Олимпиец" в селе Красноярка под Омском сделали основу для детской горки из земли, которую взяли с кладбища. Об этом сообщает портал NGS55. На снятых местными жителями кадрах видно, что из насыпи местами торчат венки, кресты и искусственные цветы.

— Вот представьте, наши дети будут кататься на этом. Это кощунство натуральное. Веночки, крестики. И горку! Какие затейники! Под кучей глины скрываются с кладбища венки и кресты. Смотрите, на какую замечательную горку будем отправлять своих детей, — возмущаются обеспокоенные женщины.

В правительстве Омской области заявили, что призвали ответственных за возведение горки убрать ритуальный мусор из грунта.

Позже администрация Красноярского сельского поселения пояснила, что никакую горку строить на стадионе не собираются. По их словам, то, что местные жители приняли за горку, — всего лишь насыпь для подъёма и спуска лыжни. В администрации также добавили, что весь ритуальный мусор уже якобы был выбран работниками кладбища.

Ранее Лайф рассказал о том, как школьницы под Курском разгромили надгробия на кладбище. Всё происходящее дети сняли на видео и выложили в Сеть.