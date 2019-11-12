В Таиланде отставной генерал полиции расстрелял людей в зале суда

Он успел убить двух человек, прежде чем сам лишился жизни от выпущенной охранником пули.

Десятилетняя судебная тяжба о праве наследования земельного участка закончилась перестрелкой в зале суда в Таиланде. Отставной генерал-майор полиции открыл огонь из личного оружия по своему сопернику и его адвокату. Но и сам был смертельно ранен охранником суда.

Как сообщает издание "Тхаи Рат", очередное заседание суда провинции Чантхабури проходило рано утром. 67-летний генерал-майор полиции Тханин Чантратхип выступал ответчиком. Истцы обвиняли его в даче ложных показаний в гражданском суде с целью получения права на владение землёй. Ещё до появления судьи между сторонами началась словесная перепалка. В ход пошли оскорбления. Тогда экс-полицейский достал пистолет и открыл огонь по своим противникам.

Сообщается, что генерал отстрелял всю обойму в своего главного соперника по суду и его адвоката, хорошо известного в Таиланде по процессу над экс-премьером страны Йинглак Чиннават. Мужчины погибли на месте. Также ранения получили жена истца и ещё один адвокат с их стороны. На звуки выстрелов прибежал охранник и открыл огонь по отставному генерал-майору. Как сообщает издание, несмотря на госпитализацию, врачам не удалось сохранить жизнь бывшему генералу. Ранения оказались смертельными. Жизнь других раненых вне опасности.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в украинском Мариуполе нетрезвый мужчина открыл стрельбу по прохожим.