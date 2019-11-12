В органах опеки рассказали Лайфу, что может ожидать осиротевших детей-беглецов

Пока мальчик и девочка находятся на карантине в больнице, с ними работают психологи.

Сейчас главная задача — определить, под чьей опекой будут жить несовершеннолетние дети умершей жительницы города Усть-Катава. Об этом рассказала Лайфу Елена Давлетшина, начальница отдела информационно-аналитической работы и по связям с общественными организациями Министерства социальных отношений Челябинской области.

— Отец не проживал вместе с семьёй, сейчас решается вопрос, сможет ли он в дальнейшем осуществлять воспитание своих собственных детей. По сути, он официальный представитель, получится ли у него, это будут оценивать органы межведомственной комиссии, не только органы опеки, — отметила она.

Напомним, жительницу Челябинской области 55-летнюю Дину Азизову нашли мёртвой после того, как от неё сбежали дети. Тело женщины обнаружили в сарае на придомовой территории, в то время как сам дом был охвачен огнём. На побег решилась 20-летняя Дарина, забрав с собою 15-летнего брата и 11-летнюю сестру. Позже девушка призналась, что они устали сидеть в домашней "тюрьме" с матерью в роли надзирательницы.

— Дети не захотели возвращаться домой, потому что мать держала их взаперти, была агрессивна, — подтвердила Давлетшина.

Отец детей давно покинул семью и проживает в Курганской области. Дина Азизова одна занималась воспитанием сына и двух дочерей и самостоятельно содержала их.

— Наша задача — максимально постараться сделать так, чтобы детям было комфортно в семье, поэтому начнём рассматривать родственные связи. Если не получится найти опекунов, то будет решаться вопрос по помещению детей в социальные учреждения, — добавила чиновница.

С детьми работают психологи. Они находятся на карантине в больнице. Соцработники готовят документы для выплат несовершеннолетним в связи с потерей кормильца.