Водителей предупредили о возможных заморозках в Москве

Автовладельцам рекомендовали держать дистанцию или вовсе на время отказаться от использования машины и пересесть на метро.

Москвичей и гостей города, передвигающихся на автомобилях, призвали быть предельно осторожными на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями. По данным синоптиков, в столице ожидаются заморозки. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в "Твиттере".

— Ночью возможны заморозки (температура воздуха точно опустится до –1). Осторожнее на дороге: будет скользко и/или мокро. Держите дистанцию. Это не тот день, когда стоит гордиться умением "пройти в миллиметре". Если только пешком и в московском метро, — говорится в сообщении.

Ночью возможны заморозки (t воздуха точно опустится до -1). Осторожнее на дороге: будет скользко и/или мокро. Держите дистанцию. Это не тот день, когда стоит гордиться умением «пройти в миллиметре». Если только пешком и в @MoscowMetro. pic.twitter.com/N3wbVrF3lQ — ЦОДД (@gucodd) November 12, 2019

Напомним, ранее Лайф сообщал о прогнозе метеорологов, что климатическая зима в России откладывается.