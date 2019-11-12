В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов

Как они оказались там, ещё предстоит выяснить. Шансов выжить внутри помещения не было.

В польской Садковице нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов. Об этом сообщила районная прокуратура в Раве-Мазовецкой, пишет RMF24.

Представитель полиции Агата Кравчик заявила, что информацию о двух погибших сообщил дежурному офицеру владелец склада. Отмечается, что погибли украинцы в возрасте 28 и 46 лет.

Оба жили на участке, где произошёл инцидент. Правоохранительные органы ещё не выяснили, при каких обстоятельствах они оказались в камере. Она представляет собой контролируемую анаэробную атмосферу, войти в неё — означает подвергнуть себя смертельной опасности.

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