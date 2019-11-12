Двое россиян попытались угнать машину скорой помощи — видео

Преступники решили скрываться от погони через лес, но полицейские прострелили колёса.

В Нижегородской области двое ранее судимых мужчин попытались украсть карету скорой помощи. Сотрудники Росгвардии и ГИБДД разыскали автомобиль и отбили его у злоумышленников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщники сели в скорую в рабочем посёлке Большое Мурашкино и умчались в неизвестном направлении. Об угоне оповестили правоохранительные органы и вскоре машину заметили на одной из улиц города Кстово. Вслед за злоумышленниками бросились сотрудники Росгвардии и ГИБДД.

— Сотрудники полиции через специальное громкоговорящее устройство потребовали, чтобы водитель остановил автомобиль, но гражданин, находившийся за рулём ГАЗа, продолжил движение и попытался скрыться. При этом он, увеличив скорость, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрёстки на запрещающий сигнал светофора, создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения, — уточнила Волк.

Угонщик даже пытался вытолкнуть автомобиль ГИБДД с проезжей части. Остановить злоумышленников удалось недалеко от деревни Подлесово. На 448-м километре трассы М7 "Волга" полицейские произвели выстрелы в воздух, а затем по колёсам автомобиля. Карета скорой помощи с пробитыми шинами остановилась, после чего мужчины выбежали из неё и попытались сбежать в лес. Однако полицейские поймали угонщиков.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пациент угнал автомобиль скорой помощи и уехал на нём домой.